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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 23 يناير 2025

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، استقرت حركة مؤشرات البورصة المصرية ببداية تداولات جلسة اليوم الخميس 23 يناير 2025.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية 

  • مؤشر "إيجى إكس 30" يبدأ التداول عند مستوى 29.979.14 نقطة.
  • مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"يبدأ التداول عند مستوى 8.524.72 نقطة.
  • مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" يبدأ التداول عند مستوى 11.679.43نقطة.

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

خلال نهاية جلسات التداول الماضية، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 30,060 نقطة، وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30,650- 30,850 نقطة.

الجدير بالذكر، أن أول إشارة إيجابية تتحقق باختراق منطقة الـ 30,100 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبية أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الإختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط. 

كما أنه من الضرورى لمستثمري الأجل القصير فتح مراكز استثمارية جديدة بشكل انتقائي عن طريق إختيار الأسهم بناء على أدائهم وذلك في حالة إختراق منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 30,400 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند الـ 29,200 نقطة والتي يجب وضع حد إيقاف الخسائر دونها على الأجل القصير.
 

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

يستمر ظهور القوة الشرائية الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير"، وفي الوقت الراهن، لا يزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8,400 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 8,650 نقطة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 8,400 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية. 

 

 

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حركة المؤشرات بجلسه اليوم بالبورصة المصرية التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EGX70 EGX30 التحليل الفني للمؤشر الرئيسي التحليل الفنى لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

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