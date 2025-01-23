الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: الاحتلال يطرح مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية بالقدس الشرقية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، اليوم الخميس، بأن دولة الاحتلال تطرح مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

في سياق متصل، أعلن مجلس استيطاني إسرائيلي أمس، إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس مع بدء بنائها.

إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فرض عقوبات معينة 

وأشار الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض إلى أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، الذي سمح بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية

وكان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

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