أعلن مجلس استيطاني إسرائيلي إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس مع بدء بنائها.

إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فرض عقوبات معينة

واشار الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض الي أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، الذي سمح بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

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