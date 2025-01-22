الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن مجلس استيطاني إسرائيلي إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس مع بدء بنائها.

إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

فرض عقوبات معينة 

واشار الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض الي أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024، الذي سمح بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وكان السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام العقوبات التي فرضها سلفه جو بايدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لضفة الغربية القدس مجلس استيطاني إسرائيلي بايدن اليمين المتطرف الفلسطينيين واشنطن الضفة الغربية

مواد متعلقة

التشريعي الفلسطيني: الاحتلال يعوض فشله في غزة بتصعيد الحرب في الضفة الغربية

جرائم الاحتلال عرض مستمر، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية

رغم تحذيرات الاحتلال، الاحتفالات تملأ شوارع الضفة الغربية بعد الإفراج عن الأسرى (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الجيزة

منوعات

المزيد

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية