الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

مسؤولة أممية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في الضفة الغربية 

جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

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خرق اتفاق وقف إطلاق النار، زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على ساحل غزة

أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

 وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

 وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

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جيش الاحتلال الضفة الغربية غزة إسرائيل مخيم جنين

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