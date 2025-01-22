مسؤولة أممية تحذر من ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية بالضفة الغربية

حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في الضفة الغربية

جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

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