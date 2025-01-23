الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث  تم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1193 شاحنة و100 سيارة 

معدل تداول الحاويات 

شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 563 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 630 شاحنة و30 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وسينا، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة Alcudia Express وغادرت أربع سفن وهي دليلة، أمل، الحرية وسينا، بينما تم تداول 2500 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، كوين نفرتيتي، آور وآيلة. 
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1995 راكب بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم التدابير الاحترازية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حافظة البحر الأحمر الوحدات البحرية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

حبس المحامى، معركة منتظرة بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة

بعد قليل، افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم ترد

رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية