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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل مواطنا في مكتبه ويوجه بتعويضه وتوفير فرصة عمل له

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل خلال الاستقبال

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المواطن محمود نصر الدين عطيه، من محافظة القليوبية،والذي تعرض لحادث أثناء عمله  في "محل جزارة "،أسفر عن بتر بالذراع الأيمن تحت الكوع.

ووجه الوزير بصرف تعويض من بند حوادث العمالة غير المنتظمة، وتركيب جهاز تعويضي له،وكذلك متابعة حصوله على مستحقاته من المنشأة التي كان يعمل بها أثناء تعرضه للحادث، وتوفير فرصة عمل له ضمن استيفاء نسبه الـ 5٪، والخاصة بتعيين ذوي الهمم، في القطاع الخاص.

كما وجه الوزير الإدارة المختصة بمتابعة اجراءات السلامة والتفتيش لهذه المنشأت حتي لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
من جانبه تقدم المواطن بالشكر والتقدير على استقبال الوزير له ورعايته لحالته ومساعدته في الحصول على مستحقاته.

وكان هذا المواطن قد توجه  اليوم إلى مقر الوزارة دون موعد،واستقبله الوزير،في مكتبه،واستجاب لكافة مطالبه..

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