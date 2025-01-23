الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم Joker 2 يحصل على 7 ترشيحات لجوائز "راتزي"

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

حصل فيلم  Joker 2، على 7 ترشيحات لجوائز "راتزي" لعام 2025، والتي تُمنح سنويًّا لـ أسوأ الأفلام خلال العام. 

وحصل فيلم الجوكر، على ترشيحات لـ أسوأ فيلم، وأسوأ ممثل خواكين فينيكس، وأسوأ ممثلة ليدي جاجا، وأسوأ مخرج تود فيليبس، وأسوأ سيناريو، وأسوأ ثنائي: خواكين وجاجا، وأسوأ تكملة لفيلم.

كوينتين تارانتينو يدافع عن تود فيليبس بعد فشل نسخته من فيلم Joker

 وعلى عكس الجميع دافع المخرج كوينتين تارانتينو، عن المخرج تود فيليبس، بعد اتهام النقاد والجمهور له، بأنه السبب في فشل فيلم Joker: Folie à Deux.

وقال تارانتينو، في تصريحات صحفية جديدة، أن أداء خواكين فينكس في فيلم Joker: Folie à Deux هو أحد أفضل الأداءات التي شاهدها في حياته، وأن نسخة تود فيلبس، رائعة وتستحق الإعجاب، قائلا:" تود فيلبس قال لمهووسي الكتب المصورة  تبًا لكم، كما قال لهوليوود أيضا  تبًا لكم، تود فيلبس هو الجوكر".

Image

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

جاستن بالدوني يقاضي مارفل بسبب رايان رينولدز

الأول لـ كاميرون دياز منذ 10 سنوات، نتفليكس تطرح فيلم Back in Action

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

JOKER 2 Joker Folie A Deux Joker Folie A Deux جاجا Joker Folie A Deux فينيسيا ليدي جاجا Joker الجزء الثاني

مواد متعلقة

كوينتين تارانتينو يدافع عن تود فيليبس بعد فشل نسخته من فيلم Joker

200 مليون دولار إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

حبس المحامى، معركة منتظرة بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

بعد قليل، افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية