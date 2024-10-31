كوينتين تارانتينو يدافع عن تود فيليبس بعد فشل نسخته من فيلم Joker

Joker 2 ، على عكس الجميع دافع المخرج كوينتين تارانتينو، عن المخرج تود فيليبس، بعد اتهام النقاد والجمهور له، بأنه السبب في فشل فيلم Joker: Folie à Deux.

وقال تارانتينو، في تصريحات صحفية جديدة، أن أداء خواكين فينكس في فيلم Joker: Folie à Deux هو أحد أفضل الأداءات التي شاهدها في حياته، وأن نسخة تود فيلبس، رائعة وتستحق الإعجاب، قائلا:" تود فيلبس قال لمهووسي الكتب المصورة تبًا لكم، كما قال لهوليوود أيضا تبًا لكم، تود فيلبس هو الجوكر".

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux ، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.