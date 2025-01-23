بعد اكتشاف إصابة غامضة بجدري القرود في إنجلترا، أهم أعراض الفيروس وطرق العدوى به

أكدت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود، ولم تكشف هيئة الصحة في المملكة المتحدة وهيئة الصحة الوطنية عن أي تفاصيل أخرى حول الشخص المصاب.

جدري القرود

ووفقًا لهيئة الصحة في المملكة المتحدة، فإن خطر الإصابة في سكان المملكة المتحدة منخفض كما ان هذه هي الحالة السادسة المبلغ عنها في إنجلترا منذ أكتوبر 2024، ومع ذلك، فإن الحالة الجديدة ليس لها روابط بالحالات السابقة بحسب Times of india.

وقالت هيئة الصحة في المملكة المتحدة إن الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة الجديدة يخضعون للمراقبة، وسيتم تقديم الاختبار والتطعيم لهم لمنع المزيد من الانتشار.

وقالت الدكتورة ميرا تشاند، نائبة المدير في هيئة الصحة في المملكة المتحدة،: "بفضل الأطباء الذين تعرفوا بسرعة على الأعراض تمكنا من اكتشاف هذه الحالة الجديدة. لا يزال الخطر على سكان المملكة المتحدة منخفضًا بعد هذه الحالة السادسة، ونحن نعمل بسرعة لتتبع المخالطين المقربين والحد من خطر أي انتشار محتمل".



في الأشهر الأخيرة، تم اكتشاف mpox في العديد من البلدان بما في ذلك بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة.



ما هو جدري القرود؟

جدري القرود هو مرض معد يسببه فيروس جدري القرود (MPXV)



ينتشر جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق أو الحميم كما ينتشر من شخص إلى آخر من خلال الاتصال بشخص مصاب بجدري القرود.

يشمل الاتصال ملامسة الجلد للجلد مثل اللمس أو ممارسة الجنس، أو ملامسة الفم للفم مثل التقبيل، أو ملامسة الوجه لوجه مثل التحدث إلى شخص يجلس بجوارك والتنفس بالقرب منه.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يؤدي ملامسة طفح جلدي لشخص ما أو اللعاب أو إفرازات الجهاز التنفسي العلوي (المخاط أو المخاط) أو السوائل الجسدية أو الآفات حول فتحة الشرج أو المستقيم أو المهبل إلى انتشار الفيروس.



يمكن أن تنقل النساء الحوامل الفيروس إلى الجنين أثناء الحمل أو إلى المولود أثناء الولادة أو بعدها.



كما يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

العلامات والأعراض

عادةً ما تظهر العلامات والأعراض في غضون أسبوع ولكن يمكن أن تبدأ بعد 1-21 يومًا من التعرض.



يمكن أن تستمر الأعراض لمدة 2-4 أسابيع أو أكثر لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



تتضمن الأعراض الشائعة:

الطفح الجلدي

الحمى

التهاب الحلق

الصداع

آلام العضلات

آلام الظهر

انخفاض الطاقة

تضخم الغدد الليمفاوية



علاج جدري القرود

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا يوجد علاج معتمد خصيصًا لفيروس جدري القرود ويركز العلاج على العناية بالطفح الجلدي والتحكم في الألم ومنع حدوث المزيد من المضاعفات.



يعد التطعيم أداة مهمة في وقف انتشار جدري القرود.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل الفئات التي قد تكون معرضة لخطر الإصابة بجدري القرود العاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل أو المجتمع المقرب للشخص المصاب، والأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون، والعاملين في مجال الجنس.

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