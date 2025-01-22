تشكيل ريال مدريد لمباراة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بالأوروجوياني فيدي فالفيردي كظهير أيمن، في ظل غياب لوكاس فاسكيز للإيقاف وداني كارفاخال للإصابة.

كما استعاد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي غاب عن مباراة لاس بالماس الأخيرة في الليجا، بسبب الإيقاف.

ويشارك المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في وسط ملعب الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورج

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مورديتش - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل المركز 22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، برصيد 9 نقاط، قبل جولتين من النهاية.

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