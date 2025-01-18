بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 3-2 ويواصل تصدره للدوري الألماني

الدوري الألماني، فاز فريق بايرن ميونخ على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

أحرز ثلاثية بايرن ميونخ ليون جورتيسكا هدفين في الدقيقة 19 و61 وميكايل أوليسي في الدقيقة 38

وأحرز ثنائية فولفسبورج محمد عمورة 23 و87.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ

ترتيب بايرن ميونخ وفولفسبورج

ويتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 45 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث حقق 14 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق ثماني انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

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