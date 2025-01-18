السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 3-2 ويواصل تصدره للدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

الدوري الألماني، فاز فريق بايرن ميونخ على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

أحرز ثلاثية بايرن ميونخ ليون جورتيسكا هدفين في الدقيقة 19 و61  وميكايل أوليسي في الدقيقة 38 

وأحرز ثنائية فولفسبورج محمد عمورة 23 و87.

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج

 

تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونيخ 

 

 

ترتيب بايرن ميونخ وفولفسبورج

ويتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليجا برصيد 45 نقطة، جمعها من 18  مباراة، حيث حقق 14 انتصارًا، وثلاثة تعادلات، وهزيمة واحدة.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق ثماني انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني بايرن ميونيخ أمام فولفسبورج بايرن ميونيخ فولفسبورج البوندسليجا

مواد متعلقة

علي ماهر: لا بديل عن الفوز أمام بلاك بولز بالكونفيدرالية

المصري بالأبيض وبلاك بولز بالوردي، تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة الفريقين بالكونفدرالية (صور)

الشيبي وإبراهيم عادل أبرز غيابات بيراميدز أمام دجوليبا الليلة في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يسعى لحسم صدارة مجموعته أمام دجوليبا بدوري الأبطال.. أوباما على رأس القائمة.. تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة.. وهذا موعد المواجهة والقناة الناقلة

علي ماهر يضع الرتوش الأخيرة للمصري قبل مواجهة الحسم بالكونفيدرالية

رمضان صبحي وأوباما يقودان التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام دجوليبا في دوري الأبطال

عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية اليوم

البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب
ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

جماهير الأهلي تهاجم أكرم توفيق بعد اقتراب رحيله عن الفريق (فيديو)

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

وزير التعليم يوجه بإرسال لجنة غدا للتحقيق بواقعة التعدي على طالبة بمدرسة دولية في القاهرة

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

القبض على 3 سيدات بتهمة تلقين ذويهن إجابات امتحان المرحلة الإعدادية بالمنوفية

القنوات المفتوحة لمباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

استطلاع: أكثر من ربع الألمان تمارضوا للتغيب عن العمل

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

5 فئات تستحق الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

أسماء سورة الأحزاب وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية