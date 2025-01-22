الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، فينورد يتقدم على بايرن ميونيخ بهدفين بالشوط الأول

فينورد الهولندي،
فينورد الهولندي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أنهى فريق فينورد الهولندي متقدما على ضيفه بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف التقدم لفينورد اللاعب خيمينيز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وسجل سانتياجو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 9+ 45'

 

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه فينورد، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فينورد الهولندي

يدخل بايرن ميونيخ مباراته أمام فينورد الهولندي بتشكيل يضم كل من:

نوير - أوباميكانو - كيم - كيميتش - جوريتسكا - كين - كومان - أوليسيه - ديفيز - لايمر - موسيالا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البايرن كل من: أولريتش - شميت - جنابري - ساني - داير - جيريرو - مولر - تيل - ستانيسيتش - بافلوفيتش - أزنو.

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

تشكيل فينورد أمام بايرن ميونيخ

وبدوره أعلن بريان بريسكي، مدرب فينورد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ، والذي جاء على النحو التالي:

بيلو - نيوفكوب - بيلين - سمال - ستينجس - بايكساو - تراونر - موسى - ميلامبو - خيمينيز - هانكو.

 

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد فينورد في المركز الـ 20 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد بايرن ميونخ في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

ويبحث البايرن عن تحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور التالي على أقل تقدير، وتعزيز فرصه في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

يحاول فينورد التسلح بأرضه وجمهوره في مواجهة عملاق الدوري الألماني، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة الخاصة باللقاء في حين يستهدف البافاري تحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة القارية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفينورد

تذاع مباراة بايرن ميونخ وفينورد، عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا فينورد الهولندي بايرن ميونيخ فنسنت كومباني تشكيل بايرن ميونيخ تشكيل فينورد بريان بريسكي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، لايبزيج يفوز على سبورتنج بثنائية

شاختار يفوز على بريست 0/2 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ أمام فينورد

عرض خيالي ومكافأة توقيع، تحرك جديد من بايرن ميونيخ لإنهاء صفقة نجم ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

منتخب مصر يخسر أمام أيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد

شبانة: المهاجم الأجنبي مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز وتصريحات كولر كارثية

منوعات

المزيد

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية