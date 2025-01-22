وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي وذلك لمناقشة خطط التطوير والتشغيل الخاصة بمجموعة أندية نادي النادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خلال الاجتماع، تم التركيز على استراتيجية العمل المقبلة، تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء نادي النادي، وتوسيع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تحقيق الاستدامة المالية، استغلال الإمكانيات الموجودة داخل الأندية، والتوسع في الإستفادة من البنية التحتية للأندية لتنظيم فعاليات مجتمعية وثقافية بجانب الأنشطة الرياضية.

كما تناول اللقاء معرفة آخر المستجدات لكافة فروع سلسلة أندية نادى النادي، والآليات التي ينفذها كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء وتحقيق مزيد من الجذب للإشتراك في أندية نادي النادي.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل، ومتابعة أداء إدارتها بشكل متواصل.

وجدد الوزير تأكيده علي ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والترفيهية لجذب عدد أكبر من الأعضاء، وتوسيع الأنشطة المتاحة لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، العمل على تكوين شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتوفير موارد إضافية تسهم في تطوير الأندية.



وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج تنشئة وتنمية الطفولة المبكرة في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

شهد الاجتماع مناقشة المستجدات المتعلقة بالخطوات التنفيذية للبرنامج، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الامانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان والأمين العام للمجلس القومي للسكان والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن والصحة والسكان والشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهات المعنية.

وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

كما تطرق الإجتماع إلي التأكد من جاهزية الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة، تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز الفاعلية والتناغم وتسليط الضوء على أهمية الطفولة المبكرة والتنشئة المتكاملة كمرحلة أساسية لتشكيل مستقبل الأطفال وتعزيز نموهم العقلي والجسدي، ومؤشرات قياس الأداء.

وزير الشباب والرياضة يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يعكس التنسيق بين مختلف الأطراف الحرص على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تركز على تحسين وضع الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد علي ضرورة العمل التكاملي.

وشدد الدكتور اشرف صبحي علي أن وزارة الشباب تحرص علي تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية المعنية بتمكين النشء وتعظيم اسهاماتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة ومنها الرياضة المدرسية وأولمبياد الطفل المصري، والذي يحظي بالرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية، والبرنامج القيادي الفتيات "ريحانة"، والذي يحظي بالرعاية الكريمة لقرينة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي مشروعات أخري متنوعة.

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