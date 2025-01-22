الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

القبض على متهم بقتل شخص بطلق ناري فى مشاجرة بالصف

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي متهم بقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينهما فى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

مقتل شخص بطلق ناري في الصف
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من رجال المباحث بمركز شرطة الصف يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية الديسمي بدائرة المركز، مما أسفر عن مقتل أحدهما بطلق ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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