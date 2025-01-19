حبس خفير وعاطلين بتهمة سرقة خزينة مصنع بها 750 ألف جنيه في الصف

أمرت نيابة الصف بحبس خفير وعاطلين بتهمة سرقة خزينة حديدية بها مبلغ مالي يُقدر بـ750 ألف جنيه وجهاز تكييف، وشاشة جهاز دي في آر.

القبض علي المتهمين بالجيزة

البداية كانت عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، يفيد فيه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي 750 ألف جنيه، وجهاز تكييف، وشاشة جهاز دي في آر، من داخل مصنع لصناعة الزنك المستخدم لصناعة الرخام.



على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية.

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