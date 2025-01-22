الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 23-1-2025

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث  يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء دافئ على الجنوب،شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى ووسط سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 23 - 1 -2025

السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 23 - 1 -2025

الأرصاد تكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة

السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 - 01 -2025

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: سحب ممطرة على جنوب القاهرة والفيوم

درجات الحرارة غدا الأربعاء 22-1-2025 فى مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وتحذر من هذه الظاهرة
ads

الأكثر قراءة

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

منتخب مصر يخسر أمام أيسلندا في بطولة العالم لكرة اليد

شبانة: المهاجم الأجنبي مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز وتصريحات كولر كارثية

منوعات

المزيد

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بظروف صعبة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية