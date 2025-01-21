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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
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حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة.

ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

 

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
 

حالة الطقس الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن  يسود معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:20

درجة الحرارة الصغرى:11:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:19

درجة الحرارة الصغرى: 11:08

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:21

درجة الحرارة الصغرى: 07:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:28

درجة الحرارة الصغرى: 10:12

 

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية غدا ويوم الخميس.


وتسقط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة صباحًا من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة غدا الأربعاء.

ومن المتوقع سقوط  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء يوم الخميس المقبل.

ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الخميس المقبل.


ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من الجمعة حتى الاثنين المقبل.

 

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