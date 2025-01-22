نقابة الأطباء عن تعريب مناهج كليات الطب: "كلام غير واقعي"

علق الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، على قرار جامعة الأزهر بتعريب مناهج كليات الطب قائلا: "كلام صعب تطبيقه".

وتابع وكيل نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ"فيتو": “لسنا قادة في الطب بل نتبع الغرب ونتعلم منهم ولسنا من نعلمهم”.

وأشار إلى أننا نستورد الآلات الجراحية والأجهزة الطبية من الخارج ولا نصنعها ومنظار بطن وأجهزة أشعة يتم استيرادها من الخارج".

وأكد أنه لا يمكن التعامل مع الأجهزة الطبية التي تعمل باللغة الإنجليزية وتصنعها شركات عالمية ونتحدث معهم باللغة العربية، فضلا عن أن بعض مفردات الكلمات الإنجليزية صعب تعريبها والعكس صحيح".



وأكد أنه عندما نكتشف أدوية ونصنع أجهزة طبية ونبتكر اختراعات طبية حينها يمكن تعريب الطب قائلا: “لا أفهم فائدة ذلك”.

وأضاف أن المجلات العلمية تنشر الأبحاث باللغة الإنجليزية كما أن دول مثل الصين واليابان تنشر أبحاث علمية باللغة الإنجليزية رغم انهم دول متقدمة تنشر أبحاث بالإنجليزية ولديهم كليات طب تدرس باللغة الإنجليزية.

واختتم حديثه: "تعريب مناهج الطب كلام غير واقعي وفكرة مرفوضة وصعبة التنفيذ".

كان المركز الإعلامي لـجامعة الأزهر قد أصدر بيانًا بشأن ما يتمُّ تداوله حول توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان.

بيان جامعة الأزهر حول قرار تعريب العلوم الطبية

أوضح البيان، أن الذي يتم حاليًا هو دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وقال بيان المركز، إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.

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