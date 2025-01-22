عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتشكيل لجنة علمية لدراسة تحديث مقررات علم الطب الشرعي بكليات الطب وتعريب مناهجها الدراسية.

جامعة الأزهر تشكل لجنة علمية لتطوير مقررات الطب الشرعي



نص القرار على تكليف الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب للبنين بالقاهرة، بتشكيل اللجنة، على أن تضم خبراء ومختصين في مجال الطب الشرعي وتهدف إلى تعريب المناهج الدراسية بما يواكب أحدث التطورات العلمية، وتقديم مقررات تساهم في تأهيل طلاب وطالبات قسم الطب الشرعي بكفاءة عالية.

من جانبها قالت الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية اعلام القاهرة، إن رواد الطب والصيدلة قديما كانوا من العرب، وكنا شعوب متقدمة، وأصبح الأن أن كل التقدم في الطب والصيدلة والهندسة قادم من اول الغربية.

وأوضحت أن من سلبيات تعريب مواد الطب والصيدلة والهندسة من الأجنبية للعربية، أنها سوف تحرف بعض المصطلحات وقد لا تعبر عن المعني.

وأوضحت أن المحاولة في حد ذاتها تجربة جيدة لتعزيز هويتنا العربية والهوية الثقافية للمجتمع العربي، بالإضافة إلى رفع مكانة اللغة العربية، مضيفه: "مش هنخسر حاجه وممكن نكسب".

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