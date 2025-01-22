الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وزد في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة زد وبيراميدز، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

بدأت المباراة بسيطرة نسبية من فريق بيراميدز، دون خطورة حقيقية على مرمى زد.

فيما شهدت الدقيقة 14 أولى فرص زد بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من شادي حسين ولكن تذهب بين أحضان أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

بينما شهدت الدقيقة 19، أخطر فرص الشوط الأول لمصلحة فريق زد بعد تسديدة من اللاعب عبد الرحمن البانوبي ولكن ترتطم في العارضة وتذهب بعيدا عن المرمى.

بينما رد بيراميدز بفرصة خطيرة في الدقيقة 42، بعد انفراد من وليد الكرتي إلا أنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء بالرأس فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام زد في الدوري المصري

جاء تشكيل بيراميدز أمام زد في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.

تشكيل زد أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل زد ضد بيراميدز في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، مصطفى العش، محمد إسماعيل، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد الصغيري، حمدي علاء، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي.



مباراة بيراميدز وزد

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز فريق زد في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف كما فاز بيراميدز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب زد وبيراميدز في جدول الدوري المصري

ويمتلك فريق بيراميدز 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث متساويا مع الزمالك بنفس النقاط متأخرا فقط بفارق الأهداف، بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز السماوي في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

ويمتلك فريق زد إف سي 13 نقطة يحتل بها المركز السابع، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو زد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

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