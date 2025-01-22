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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد بالشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد صادق.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - نور علاء - أيمن موكا - محمد توني - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

الاتحاد السكندري، فيتو
الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود. 

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديرك. 

الهجوم: كريم الديب – إيمانويل – إسلام سمير. 

سيراميكا يطمح في مواصلة تقدمه في الدوري 

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تقدمه في جدول المسابقة، خاصة بعد انتصاره في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما يأمل طلعت يوسف، مدرب فريق الاتحاد، التخلص من سلسلة الهزائم، بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام زد بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

سيراميكا يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط

 

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الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري ملعب المقاولون العرب أيمن الرمادي طلعت يوسف

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