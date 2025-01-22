لماذا أشاد وزير الداخلية بسرعة التعامل مع قضية الدارك ويب؟.. المتهمان قتلا الضحية مقابل 5 ملايين جنيه.. أفقداه الوعي ومثلا بجثمانه لعرض الجريمة على المنصات الإلكترونية

شهدت احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة تناول جهود الوزارة في مجال مكافحة جرائم المعلومات والانترنت.

وأشادت وزارة الداخلية بسرعة التعامل مع قضية الدارك ويب حيث إنها شغلت الرأي العام المصري وأثارت الرعب في نفوس الشعب.

وفي هذا الصدد يرصد فيتو تفاصيل قضية الدارك ويب

في 11 يناير رفضت الدائرة الأولى استئناف مدني شبرا الخيمة رد الدائرة في قضية طفل شبرا الخيمة "ضحية الدارك ويب" وتغريم المتهم الثاني "علي الدين محمد" 20 ألف جنيه، وإعادة أوراق القضية إلى طنطا مرة أخرى وإلى نفس الدائرة لنظر أمر الإحالة في الدارك ويب جنايات شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها المعروفة ب الدارك ويب، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أ » - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي وم » - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، خطفا طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.

توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين في الدارك ويب

وأشار أمر الإحالة في الدارك ويب أن المتهم الأول في الدارك ويب أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وسقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.

ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

خطف الطفل المجني عليه في الدارك ويب

وتابع أمر الإحالة الدارك ويب أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وجّهت النيابة العامة للمتهم، أولا: تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات مشبوهة منها الاتفاق علي قتل الطفل، والتمثيل بجثة الطفل ولم يكتف بالقتل، ومحاولة الإتجار بأعضاء الطفل طبقا للاتفاق المبرم بينك وبين المحرض على القتل، وإخفاء أسلحة الجريمة والإدلاء بأقوال مزيفة من شأنها تعطيل سير العدالة وتضليله عن الحقائق، محاولة خطف وتهديد طفل آخر استجابة لطلب المحرض.

ثانيا: ووجهت النيابة للمحرض على القتل تهمة التحريض على القتل وينطبق عليه العقوبة ذاتها للمتهم، واستخدام مواقع مشبوهة من خلال الإنترنت تسمى بالدارك ويب يعد مستخدميها من تجار الأعضاء والأسلحة وغيرها من الجرائم المحرمة، واستخدام مقطع فيديو القتل لبيعه، وتحريض المتهم على ارتكاب جريمة قتل ثانية بنفس تفاصيل الجريمة الأولى.

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