الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

الاصطفاف السنوى لجانب من قوات الشرطة في العيد الـ73 (فيديو)

الاصطفاف السنوى لجانب
الاصطفاف السنوى لجانب من قوات الشرطة في عيد الـ73، فيتو

نظمت وزارة الداخلية الاصطفاف السنوي لجانب من قوات الشرطة فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 لعام 2025.

 

وضم الاصطفاف السنوي عناصر من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ومجموعات من السرايا القتالية ونجدة الأهداف الحيوية، وتم الدفع بالعنصر النسائي في جميع قطاعات الأمن المركزي المختلفة.

 

واصطف أيضا عناصر من سرايا القوات الخاصة ولأول مرة يتم الدفع بالعنصر النسائي وعناصر من قوة إنقاذ الرهائن، وأخرى من مكافحة الأعمال الارهابية (البلاك كوبرا).

 

واصطف في طابور العرض عناصر من شرطة الحراسات الخاصة المدعومة بالعنصر النسائي، كما اصطف عناصر من شرطة البيئة والمسطحات المائية، واصطفت أيضا عناصر من القوات المشتركة في عمليات حفظ السلام والمدعومة أيضا بالعنصر النسائي والأطقم الطبية المتخصصة في مجال تكتيكات العناية بالمصابين، واصطفت عناصر من شرطة النجدة.

كما شارك في الاصطفاف عناصر من الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للحماية المدنية، ومجموعات من الإنقاذ البري، كما اصطفت سيارات تابعة لإدارة العامة لإمداد الشرطة والمسؤولة عن الدعم اللوجيستي لقوات الشرطة.

 

وشهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

 

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

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