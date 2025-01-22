حيثيات الحكم بحبس الإعلامية صبا 6 شهور بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (مستند)

كشفت محكمة جنح أكتوبر حيثيات حكمها غيابيا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية "صبا"، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.

كما قررت المحكمة تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.

سب مها أحمد وزوجها

ووفقا لحيثيات الحكم تضمن الفيديو المرفق في الادعاء قول المذيعة: “أنتي بتحرضي على الدعارة والفسق والفجور.. لو صبية عالمة من شارع الهرم مش هتقولي كده، وانتي متشرفيش حد لا زوج ولا ابن”.

ووجهت المذيعة حوارها لزوج المدعية بالحق المدنى الأولى وهو المدعى بالحق المدني الثاني قائلة: "الدكتور مجدي سايب النت مفتوح إزاي وبیقابل قرناءه إزای الدكتور مجدى بيقابل الدكتور ذكي بعد اللى إنتى بتقوليه”.

وأضافت الدعوى أن العبارات التي وجهتها المتهمة تمس المجنى عليهم في سمعتهم، حاملا بنفسه الدليل الكافي على القصد الجنائي، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة اكتمال أركان جريمتي السب والقذف على النحو سالف البيان.

ووجهت للإعلامية تهمة السب والقذف للإعلامية، مستدلة بمقطع فيديو يظهر جزءا من برنامج “ساعة صبا” الذي يذاع على قناة HBC الصحة والجمال، أن المتهمة مقدمة البرنامج عرضت جزءا من فيديو للمدعية بالحق المدني وكتبت أسفله “مها أحمد تتصدر الترند بلايف جديد”.

تعود الواقعة إلى تصريحات أطلقتها الإعلامية صبا خلال برنامجها "ساعة صبا"، حيث وجهت انتقادات لاذعة لمها أحمد، متهمة إياها بـ"التحريض على الدعارة والفسق والفجور".

كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان مجدي كامل، ووصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".

منطوق الحكم في القضية

فقد حكمت المحكمة غيابيا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد المتهمة بتهمة السب والقذف.

كما قررت المحكمة تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.

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