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رياضة

الدوري المصري، إيمانويل وإسلام سمير يقودان هجوم الاتحاد أمام سيراميكا

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – محمود متولي – مروان داوود. 

الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – فان ديرك. 

الهجوم: كريم الديب – إيمانويل – إسلام سمير. 

سيراميكا يطمح في مواصلة تقدمه في الدوري 

ويسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تقدمه في جدول المسابقة، خاصة بعد انتصاره في الجولة الماضية على طلائع الجيش بهدف نظيف، فيما يأمل طلعت يوسف، مدرب فريق الاتحاد، التخلص من سلسلة الهزائم، بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة أمام زد بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

سيراميكا يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط

 

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