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رياضة

الرياضة: 20 مليون جنيه قيمة جوائز ماراثون زايد بالعاصمة الإدارية

مارثون زايد الخيري،
مارثون زايد الخيري، فيتو

كشف الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قيمة جوائز ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة بلغت 20 مليون جنيه، إلي جانب إجراء سحب على 200 رحلة عمرة مزدوجة.

 

عدد المشاركين في ماراثون زايد 

ولفت إلي أن عدد المشاركين في ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة تجاوز الـ50 ألف مشارك، لافتًا إلي أن الماراثون تحول لتظاهرة وطنية شارك فيها كل فئات المجتمع.

 

مشاركة دولة الإمارات 

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس”: أن ماراثون زايد الخيري شهد حضور كل قيادات دولة الإمارات المتواجدين في مصر.

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وأوضح: أن من ضمن أهداف ماراثون زايد الخيري كان يتعلق بتعريف الشباب المصري بالعاصمة الإدارية التي تعد بمثابة مستقبل الدولة.

 

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