تأكيدا لفيتو، أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية يعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة.

فيما أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري، بموعد مباراة الذهاب بين روندا ومصر، في الدور التمهيدي الأول من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 المقرر إقامتها في دولة المغرب.

وكانت “فيتو” نشرت قبل ساعات خبر تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها، ويعقبها بـ أسبوع مباراة العودة المقرر لها في مصر.

كما تم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

- وفي مجال تطوير العاملين بالاتحاد وافق مجلس الإدارة على ترشيحات المدير التنفيذي للاتحاد لعدد من الكوادر الشابة للمشاركة في مؤتمر الامتثال الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالبرازيل من خلال الدورات التدريبية في مجالات المالية ونظم المعلومات وإدارة الأحداث الرياضية وتكنولوجيا كرة القدم.

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