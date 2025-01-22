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رياضة

المنتخبات والتحكيم، أبرز الملفات على طاولة اجتماع اتحاد الكرة اليوم

مجلس اتحاد الكرة،فيتو
مجلس اتحاد الكرة،فيتو

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة  برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي يرغب المجلس في حسمها.

ومن الملفات الهامة اليوم هو إعلان تعيين  أحمد رمضان، المدير الفني السابق للمنتخب ونادي مسار، في قيادة منتخب الكرة النسائية، بجانب اعتماد الجهاز الفني المعاون بالكامل.

ويعتبر حسم ملف خبير تحكيمي أجنبي من أهم أولويات المجلس  خاصة مع تأخر إعلان اسم الخبير حتى الآن.

كما  سيتم اعتماد الأجهزة الفنية لمنتخب مواليد 2007 خاصة مع  تولي أسامة نبيه  قيادة منتخب 2005 وهو كان  المدير الفني السابق لمنتخب 2007.

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اتحاد الكرة احمد رمضان هاني ابو ريدة منتخب 2005 منتخب الكرة النسائية منتخب 2007 مواليد 2007

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