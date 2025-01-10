اتحاد الكرة يعلن تعيين أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، استقر على تعيين أحمد رمضان المدير الفني لفريق الكرة بنادي مسار مديرا فنيا لمنتخب مصر للكرة النسائية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الإعلان يصدر خلال الساعات القادمة عن تنصيب أحمد رمضان مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية، خلال الفترة القادمة.

توصية المدير الفني لاتحاد الكرة

وقدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر من قبل وهو ما عزز فرصة أحمد رمضان لتولى المنصب

هاني أبو ريدة، فية

منتخب الكرة النسائية يستعد لمواجهتي رواندا

ويرغب مجلس إدارة اتحاد الكرة في سرعة حسم ملف المدير الفني لمنتخب كرة القدم النسائية، حتى يبدأ في تجهيز الفريق لمباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.

إنجاز أحمد رمضان مع فريق مسار

وقاد أحمد رمضان فريق مسار لكرة القدم النسائية، للفوز بالميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، لأول مرة في تاريخ النادي والكرة النسائية في مصر

ورشح الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا، في حفل حفل جوائز كاف السنوي الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر الماضي.

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