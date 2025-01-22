الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

عيد الشرطة الـ 73، وثائقي التدريب يبرز مراحل تأهيل رجال الداخلية (فيديو)

فيلم التدريب
فيلم التدريب

أنتجت وزارة الداخلية فيلمها الوثائقي “التدريب” الذي يلقي الضوء على المراحل المختلفة لتأهيل رجال الشرطة المصرية، بدءًا من التدريبات البدنية والنفسية، وصولًا إلى الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة، وذلك في إطار احتفالاتها بعيد الشرطة الـ73 لعام 2025.

ويعكس فيلم التدريب جهود وزارة الداخلية المبذولة لتطوير الكوادر الشرطية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتقنيات المتطورة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.

 

ويهدف فيلم التدريب إلى إبراز التضحيات والجهود التي يبذلها رجال وزارة الداخلية لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع التركيز على دور التدريب المستمر في الارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

ويأتي هذا العمل في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة العمل الأمني، وترسيخ روح التعاون بين المواطنين ورجال الشرطة للحفاظ على استقرار الوطن.

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ  73، المقامة بأكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التجربة المصرية تشهد تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وحققت نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها التي ترتكز على عدم عودة ذوي السلوك الإجرامي إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة.

وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة تحرص على التوسع في برامج التدريب والتعليم الفني للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها في كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادي المناسب أثناء فترة العقوبة ويساهم في سرعة انخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمي والدولي عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال استقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع على التطبيق العملي للتجربة المصرية والتي حظيت بإشادة واسعة بتلك المحافل.

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عيد الشرطة الـ73 الشرطة الـ73 التدريب فيلم التدريب وزارة الداخلية

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