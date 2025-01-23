توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. الأسواق العالمية تترقب نتائج سياسات الرئيس الأمريكي ترامب.. وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في هذا الموعد

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا داخل البورصة العالمية وسط ترقب للأيام المقبلة، ترقبا للسياسات المقررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على أسعار الفائدة والذهب.

وأبدى عدد كبير من المستثمرين والبنوك تفاؤلهم بالذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة ومع لجوء العديد من الدول إلى مضاعفة مشترياتها من المعدن الأصفر كروسيا والصين.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، وأحد تجار الصاغة، إن شهور العام “يناير وفبراير” تكون أكثر هدوءً على مستوى العام، ومتوقع أن يرتفع الطلب خلال الشهور المقبلة.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب في تصريحات خاصة، أن الذهب من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة في سعره، حيث يقبل عليه المستثمرون كملاذ آمن، لافتا إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية لم تؤثر في تراجع الإقبال على الذهب.

ولفت إلى أن الذهب يرتفع الطلب عليه ابتداء من شهور فبراير ومارس وسط توقعات بارتفاع سعره داخل الأسواق.

أعلى مستوى منذ أكتوبر

ارتفع سعر الذهب ليصل لأعلى مستوى يومي له منذ أواخر أكتوبر، وسط تقييم المتداولين لتوقعات الاقتصاد العالمي في وقت يواصل الرئيس دونالد ترامب رسم وجهات نظره بشأن سياسات التجارة والهجرة.

اسعار الذهب اليوم

تُتداول السبائك حول مستوى 2762 دولارًا للأونصة بعد ارتفاع سعرها 1.4% في الجلسة السابقة، إذ عززت تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية الطلب على أصول الملاذات الآمنة. وقال الرئيس في وقت لاحق إنه يفكر في فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع الصينية ردًا على تدفق الفنتانيل من البلاد، وأكد مجددًا عزمه فرض رسوم استيراد على كندا والمكسيك تصل إلى 25% في الأسابيع المقبلة.

فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب

ويركز المستثمرون على الآثار المترتبة على سياسات فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب التي تتبعها إدارة ترمب، والتي من المرجح أن تؤدي إلى تآكل الموارد المالية للبلاد وإعادة رفع التضخم، وهو ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، وعادةً ما تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة ظروفًا معاكسة لسعر الذهب، الذي لا يدر فائدة على حيازته.

أسعار الذهب خلال 2024



سجل سعر الذهب مستويات قياسية خلال 2024، مدفوعًا بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، والتوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية. وقد يتلقى سعر المعدن الثمين مزيدًا من الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن سياسة الهجرة للرئيس الجديد، فضلًا عن توتر العلاقات الأمريكية بشكل متزايد مع دول أخرى.



ارتفع سعر الذهب الفوري 0.6% ليصل إلى 2762.51 دولار للأونصة في الساعة 10:34 صباحًا في لندن.

توقعات أسعار الذهب من البنوك

وتوقعت مؤسسة جي بي مورجان (J.P. Morgan)، أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2,950 دولارًا للأونصة في عام 2025، مع إمكانية الارتفاع نحو 3,000 دولار.

توقع بنك "ساكسو"، بأن يكون المستثمرون أكثر انتقائية عند بناء سلة السلع في محافظهم. حيث يظل الذهب والفضة من أفضل اختياراته بعد أدائهما التاريخي في عام 2024.

وأنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأوقية هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 7% عن المستويات الحالية.

وأن الفضة تمتلك إمكانات أكبر، حيث يتوقع أن تصل أسعارها إلى 38 دولارًا للأوقية، ما يعني زيادة تقارب 30% عن المستويات الحالية. وأضاف أن توقعاته تميل نحو الاتجاه الصاعد.

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة

كشف رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل سياسات ترامب المرتقبة وعودة أسعار الفائدة للارتفاع.

وقال "ساويرس" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "ما زلت متفائلا بشأن الاستثمار في الذهب مع إقبال الصين وروسيا على شراء نصف كميات الذهب المعروضة في ظل تخوفهما من تحكم الدولار في منظومة الاقتصاد الخاصة بهما".

وتابع: "الصين وروسيا لن يتوقفوا عن شراء الذهب خوفا من أي تقلبات عالمية أو اقتصادية نتيجة قرارات ترامب".

وأكد أن الذهب عملة عالمية، وبالتالي التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار عالميا، وما زلت متفائلا بمستقبل المعدن الأصفر.

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