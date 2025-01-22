ندوة بـ"إعلام الخارجة" في الوادي الجديد عن "التنمية المستدامة والرد على التضليل الإعلامي"

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة حول " التنمية المستدامة والرد على التضليل الإعلامي "، وذلك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار ( اتحقق قبل ما... تصدق) والتي تأتى برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي والتي تستهدف التصدي للشائعات والحفاظ على الأمن القومي.



افتتحت الندوة غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي ورحبت بالمشاركين كما أوضحت الهدف من الحملة وكذلك خطورة الشائعات على استقرار الدولة وتهديدها للأمن القومي، فيما حاضر في الندوة الصحفي عمرو بحر بالوادى الجديد وبحضور إبراهيم عبيد الله - نائبًا عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

كما رحب إبراهيم بالحضور وشرح أن الشائعات تستهدف مقدرات الوطن لذلك لابد من التوعية بأن يقوم كل مواطن بعدم الانسياق لها وتردديها دون التحقق منها

ومن جانبه تحدث عمرو بحر، أن مفهوم التنمية يتمثل فى التطوير الشامل فى كافة المجالات وفق الإمكانيات المتاحة للدولة وذكر أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات التنموية لاحداث هذا التطوير خاصة فى القرى من خلال مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية المختلفة التي استهدفت كافة المواطنين.

أما عن الشائعات فأكد عمرو أن الشائعات تستهدف إضعاف الروح المعنوية للمجتمع والمواطن هذا بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومى والذى يتمثل فى المؤسسات خاصة المؤسسة العسكرية لذلك اتخذت مصر بعض الإجراءات فى حماية أمنها السبرانى.

وناشد الصحفي عمرو بحر، الحضور بضرورة التريث والتحقق من الأخبار قبل تردديها وذلك من خلال متابعة مواقع الصحف المهنية والصفحات الرسمية للمؤسسات المختلفة أو من خلال متابعة المتحدثين الإعلاميين للمسؤولين، وناشد أيضا بعدم الإفراط فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى والانسياق وراء الشائعات والترند واستخدام تلك المواقع بشكل إيجابي.

أما عن الإعلام الرسمي للدولة فأوضح عمرو أن الإعلام يدار من خلال هيئات وأن هناك طفرة حقيقية لتصحيح المسار من خلال القرارات الأخيرة وأهمها إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن الكريم، واختتم الندوة بدعوة المشاركين للتفاؤل والنظر إلى المستقبل بشكل ايجابي حتى تستطيع مصر التغلب على التحديات التي تواجهها.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام التنموي ومحمد عطية - أخصائى إعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

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