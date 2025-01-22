الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد انتشال جثث شهداء من تحت الأنقاض، إحصاء جديد لضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 47161 شهيدا و111166 مصابا، مع استمرار انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض بعد وقف إطلاق النار.

 

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي  


وجاء في بيان صحة القطاع: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 54 شهيدا منهم 53 انتشال وشهيد واحد متأثر بإصابته و19 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل 

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل الذي دخل يومه الرابع أتاح لطواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة البدء بعملية انتشال جثامين الشهداء التي تعذر الوصول إليها او اكتشافها جراء العمليات العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال  الإسرائيلي خلال فترة الاقتتال.

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