الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي وفاركو بعد ربع ساعة وإلغاء ركلة جزاء للأحمر

الدوري المصري، سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مواجهة الأهلي وفاركو، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو، قد احتسب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر في الدقيقة 11 بداعي تدخل مدافع فاركو ضد حسين الشحات، قبل أن يتدخل الـ VAR لإلغاء ركلة الجزاء، ليستمر التعادل السلبي.

تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالتالي:

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وسمير محمد ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

مباراة الأهلي وفاركو

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

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