الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يعلن إصابة نجم الفريق بخلع في المفصل

عمرو الجندي
عمرو الجندي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر موقع النادي عن إصابة عمرو الجندي لاعب فريق السلة بخلع في المفصل ما بين الترقوة والكتف. 

وقال الأهلي في بيانه " خضع عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي،  لأشعة رنين، والتي أكدت إصابته بخلع في المفصل ما بين الترقوة والكتف.

وواصل " ويغيب اللاعب لمدة تتراوح ما  بين 6 إلى 8 أسابيع، ويبدأ عمرو الجندي تنفيذ برنامج تأهيلي من الإصابة خلال الأيام المقبلة.

وتعرض عمرو الجندي لإصابة قوية في مباراة الجزيرة بعد التحام مع أحد لاعبي الجزيرة، خرج على أثرها من الملعب ولم يستطع استكمال المباراة.

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الأهلي النادي الأهلي عمرو الجندي كرة السلة الجزيرة

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