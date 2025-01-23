معركة الريدانية، ذكرى سقوط المماليك وصعود العثمانيين في مصر

في مثل هذا اليوم من عام 1517، وقعت معركة الريدانية الحاسمة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر والمنطقة بأكملها، ففي هذه المعركة، واجه جيش المماليك بقيادة السلطان طومان باي جيش العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، على مشارف القاهرة، لتنتهي بمأساة كبرى للسلطنة المملوكية وصعود نجم الدولة العثمانية كقوة مهيمنة على العالم الإسلامي.

خلفية معركة الريدانية

بدأت التحركات العثمانية نحو مصر بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج دابق عام 1516، التي مهدت الطريق لإسقاط الشام وكان سليم الأول يسعى لتوسيع نفوذ دولته والسيطرة على مصر، بوصفها قلب العالم الإسلامي، ومصدرًا غنيًا بالموارد الاستراتيجية أما المماليك، فكانوا يعانون من ضعف إداري وتراجع عسكري، ما جعلهم في موقف دفاعي صعب.

واندلعت معركة الريدانية قرب القاهرة، حيث أقام المماليك خطوط دفاعهم في مواجهة الجيش العثماني واستخدموا المدافع على طول التحصينات لعرقلة تقدم العثمانيين، لكن سليم الأول أظهر براعة عسكرية بعد أن عمد إلى خطة التفاف محكمة، مكنته من الهجوم على المماليك من الخلف، مما أدى إلى انهيار دفاعاتهم.

ورغم المقاومة الشرسة التي أظهرها طومان باي وجنوده، فإن جيشه تكبد خسائر فادحة واستمرت الاشتباكات لعدة أيام، لكن التفوق العددي والتنظيمي للعثمانيين حسم المعركة لصالحهم، ودخل سليم الأول القاهرة منتصرًا.

عواقب معركة الريدانية

كانت معركة الريدانية بمثابة نهاية العصر المملوكي وبداية الحكم العثماني في مصر، فبعد المعركة أُسر السلطان طومان باي وأُعدم شنقًا على باب زويلة، لتُطوى صفحة المماليك الذين حكموا مصر لقرون طويلة، أما الدولة العثمانية، فقد عززت سيطرتها على مصر، وأصبحت القاهرة جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى دخول الاحتلال البريطاني في القرن التاسع عشر.

ويمكن القول أن معركة الريدانية ليست مجرد حدث عسكري، بل هي فصل درامي في تاريخ مصر والمنطقة حيث أظهرت نهاية المماليك كيف أن التراجع الداخلي والانقسامات يمكن أن يمهدا الطريق للسقوط أمام قوة خارجية، لذا تظل ذكرى الريدانية تذكيرًا بحتمية التطور والتماسك في مواجهة التحديات، ودروسًا عن مصير الأمم.

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