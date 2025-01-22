الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

منذ بدء وقف إطلاق النار، 2400 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان  اليوم الأربعاء، دخول أكثر من 2400 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل 4 أيام.

دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة

وأمس الثلاثاء، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع مع اليوم الثالث للهدنة بلغ 897 شاحنة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

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الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا

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شاحنات المساعدات تواصل العبور إلى غزة عبر رفح (فيديو)

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة "حماس" وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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