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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا

كايا كالاس، فيتو
كايا كالاس، فيتو

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء،  أن الاتحاد الأوروبي صرف 134 مليار يورو لأوكرانيا، منها 50 مليارا على شكل مساعدات عسكرية.

الاتحاد الأوروبي أنفق 134 مليار يورو على أوكرانيا
 

وقالت كايا كالاس: "لقد قدمنا لأوكرانيا ما مجموعه 134 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليار يورو للأسلحة. وبحلول نهاية هذا الشهر، سيصل عدد الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى 75 ألفا".

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وأضافت كالاس،  أنه بمساعدة الاتحاد الأوروبي ستتمكن أوكرانيا من "تحقيق النصر" في النزاع.

مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تدعو لزيادة الأنفاق العسكري

وأكدت كالاس استعداد بروكسل لدعم كييف بمعزل عن الولايات المتحدة، وقالت: "سنفعل ذلك مع شركائنا أو بمفردنا".

كما دعت  الاتحاد الأوروبي إلى أن الإصغاء إلى طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنفاق المزيد على الدفاع، حيث وجهت تحذيرا صارخا بشأن التهديد الذي تشكله روسيا.

وتابعت: "الرئيس ترامب محق في القول إننا لا ننفق بما يكفي. حان الوقت للاستثمار"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تظل أقوى حليف لأوروبا.

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الاتحاد الاوروبي أوكرانيا ترامب مساعدات عسكرية

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