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رياضة

نجم ليفربول السابق: محمد صلاح مثل رونالدو وسيستمر في التألق حتى سن الـ 40

محمد صلاح ورونالدو
محمد صلاح ورونالدو

أشاد إيميل هيسكي، نجم ليفربول السابق، بالنجم المصري محمد صلاح مع الريدز، مؤكدا أنه سيستمر في التألق حتى سن الأربعين، كما شبهه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

محمد صلاح مثل رونالدو 

وشرح إميل هيسكي لماذا محمد صلاح في "نفس الفئة" مثل كريستيانو رونالدو: “يمكن لـ محمد صلاح أن يؤدي في هذا المستوى الأعلى لمدة عامين على الأقل”. 

وأضاف: “انظر إلى الطريقة التي يعتني بها بنفسه وجسده، إنها لا مثيل لها، إنه رجل دائما متواجد رفقة عائلته، لا يظهر في أماكن كثيرة خارج الملعب، إنه يعتني بنفسه بشكل صحيح”.

وتابع: “لا أرى سببًا يمنع محمد صلاح من الاستمرار في التألق لمدة سنتين أو ثلاث أو حتى أربع سنوات مع ليفربول”.

وأكمل: “ليفربول  لديه لاعب يعتني بنفسه جيدًا لدرجة أنه يتقدم في السن إلى الوراء، أراه يضع نفس الأرقام لمدة عامين آخرين، كحد أدنى”.

وختم: "إذا نظرت إلى كريستيانو رونالدو، الذي سيبلغ من العمر 40 عامًا قريبًا، فعليك وضع محمد صلاح في نفس الفئة". 

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