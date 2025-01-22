سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على سمكة نادرة على أحد شواطئ المكسيك، ما آثار مخاوف من حدوث كارثة وشيكة.

ظهور سمكة يوم القيامة بأحد الشواطئ في المكسيك

وظهرت السمكة الضخمة االتي تسمى ( سمكة يوم القيامة)، بجسم أزرق فضي وزعنفة حمراء مذهلة تتدلى على ظهرها، لكنها كانت مصابة في ذيلها.

ويمكن أن يصل طول هذه السمكة إلى 36 قدما (حوالي 11 مترا) وتزن أكثر من 441 رطلا (حوالي 200 كج).

ورُصدت سمكة أخرى في كاليفورنيا قبل شهر من وقوع زلزال بقوة 7.0 درجات في العام الماضي، حيث وثقت مؤسسة "سكريبس" لعلوم المحيطات صورا لها.

وفي ديسمبر، هز زلزال كبير ولاية كاليفورنيا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من تسونامي.

تسونامي مدمر ضرب اليابان في 2011

وتعتبر الأسطورة اليابانية هذه النوعية من الأسماك على أنها نذيرا للزلازل والكوارث الطبيعية.

وقال أحد السكان المحليين الذي شهد الواقعة في المكسيك: "يقولون إن هذه الأسماك تظهر عندما يكون هناك تسونامي قوي جدا".

ورغم عدم وجود دليل علمي على صحة هذه العلاقة، فإن البحر قد جرف عشرين سمكة مجدافية إلى الشاطئ قبل أشهر من وقوع تسونامي اليابان المدمر في مارس 2011، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص وزلزال بقوة 9.0 درجات.

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