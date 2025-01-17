سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

فوجئ صيادون في منطقة ناخون باثوم بتايلاند باصطياد سمكة بلطي غير عادية ذات شفاه منتفخة.

وأثار هذا الاكتشاف دهشة الصيادين المحليين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا هذا النوع من الأسماك من قبل.

الحفاظ على الحياة البرية

وبحسب موقع «أرم»، قال أحد الصيادين: "لقد كانت مفاجأة لنا جميعًا، لم نعرف كيف نفسر هذا التشوه, فكرنا في إعادتها إلى الماء للحفاظ على الحياة البرية".

وأضاف قائلًا: "لقد تذكرت المشاهير الذين ينفقون مبالغ ضخمة من المال على عمليات التجميل لنفخ شفاههم، وهذه السمكة بدت وكأنها حصلت على علاج تجميلي مجاني" وفق تعبيره.

ارتفاع مستويات الأمونيا أو النتريت في المياه

فيما أكد الخبراء أن التورم في شفاه الأسماك قد يكون نتيجة لظروف بيئية غير مواتية، مثل ارتفاع مستويات الأمونيا أو النتريت في المياه، وهو ما يسبب إجهادًا للأسماك ويجعلها عرضة للعدوى والتشوهات الجسدية.

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