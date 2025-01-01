رباعيات الخيام.. قصيدة عالمية

حديث قلب

من أروع قصائد سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي غنتها هي رباعيات الخيام، كلمات عالم الرياضيات الشاعر الفارسي عمر الخيام، وترجمها إلي العربية الشاعر المصري المبدع أحمد رامي، وأنتجت عام 1950، وهي من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي..



عظمة هذه الاغنية التي ذاع صيتها إلي العالمية بسبب ترجمة كلماتها ومعانيها إلي أكثر من لغة أجنبية، وبصوت لم يتكرر وجوده لكوكب الشرق أم كلثوم، وأعتقد أنه لو تم غناء هذه القصيدة بصوت آخر خلاف أم كلثوم ما نالت كل هذه الشهرة علي هذا الكوكب!



ومن الإعجاز الشعري في هذه القصيدة أنها تطرح أسئلة متباينة عن الكينونة والوجود والانسان والقدر والمصير والجبر والاختيار والتمييز بين الزهد الحقيقي والمزيف، والحث علي الصدق والعدل، وخدمة الناس التي يعتبرها الخيام هي أساس الدين، فهو يحارب من خلال شعره لأجل استقرار العدالة الاجتماعية التي لا يشهد لها التاريخ استقرارا!



وسميت القصيدة بهذا الإسم لإنها رباعيات منظومة بالفارسية، والمكونة من أربعة أشطر تنتهي بقافية واحدة ووزن واحد، وهو ماعرف باسم الرباعي الكامل..



لقد قال الكاتب والروائي الأمريكي سكوت فيتزجيرالد عن شعر الخيام -الذي كان قد مر عليه آنذاك نحو 800 عام-: إنه شعر معجز في معانيه التأملية وإيقاعاته الموسيقية.



وقد أبدعت كوكب الشرق أم كلثوم في غناء هذه القصيدة، معتمدة على ترجمة أحمد رامي مما زاد من شهرتها لدى العرب.. وتتميز القصيدة بنظرة تأملية عميقة، لكن يلاحظ أنها تنتقل من النقيض إلى النقيض.

ففي أبيات بعينها يكون الشاعر مؤمنا أشد الإيمان، وكأنه سيموت غدا، وفي أخرى يكون شاكا متمسكا بحظه في الدنيا، وكأنه يؤمن أن لا حياة بعدها، أو ليس ذلك حال الإنسان في نهاية المطاف؟ فهو من حيث العمق حائر ومتقلب وتائه، وقد عكس الشاعر أحواله المتباينة في قصيدته هذه.

سمعتُ صوتًا هاتفًا في السحر

نادى من الغيب غفاة البشر

هبوا املأوا كأس المنى

قبل أن تملأ كأسَ العمر كفُ الَقَدر

لا تشغل البال بماضي الزمان

ولا بآتي العيش قبل الأوان

واغنم من الحاضر لذاته

فليس في طبع الليالي الأمان

غَدٌ بِظَهْرِ الغيب واليومُ لي

وكمْ يَخيبُ الظَنُ في المُقْبِلِ

ولَسْتُ بالغافل حتى أرى

جَمال دُنيايَ ولا أجتلي

القلبُ قد أضْناه عِشْق الجَمال

والصَدرُ قد ضاقَ بما لا يُقال

يا ربِ هل يُرْضيكَ هذا الظَمأ

والماءُ يَنْسابُ أمامي الزُلال

أولى بهذا القلبِ أن يَخْفِقا

وفي ضِرامِ الحُبِّ أنْ يُحرَقا

ما أضْيَعَ اليومَ الذي مَرَّ بي

من غير أن أهْوى وأن أعْشَقا

أفِقْ خَفيفَ الظِلِ هذا السَحَر

نادى دَعِ النومَ وناغِ الوَتَر

فما أطالَ النومُ عُمرأ

ولا قَصَرَ في الأعمارَ طولُ السَهَر

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