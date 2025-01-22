الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

قرار جديد ضد رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

اللاعب افشه
اللاعب افشه

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث التكميلية لرجل الأعمال “ر.ح.ر” المتهم بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان محمد مجدى أفشة، لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه في منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة  تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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