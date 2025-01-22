الأربعاء 22 يناير 2025
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مصرع أب وطفلته فى انقلاب سيارة بالمنوفية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقى اب وابنته مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما داخل ترعة الباجورية التابعة لقرية عمروس بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، وتم نقل الجثامين لمستشفى الشهداء.

انقلاب سيارة أب وطفلته بترعة الباجورية بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بانقلاب سيارة هونداي في ترعة الباجورية بقرية عمروس التابعة لدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاة أحمد رضا ٣٠ عاما من قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا وابنته ديما ٧ سنوات، وتم نقل الجثامين لمستشفي الشهداء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتقل وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء لمحل الواقعة، وتم رفع السيارة من داخل الترعة وانتشال جثمان الأب وطفلته.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ترعة الباجورية قرية كفر ربيع محافظة المنوفية مدينة الشهداء فى محافظة المنوفية مستشفى الشهداء

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