العثورعلى جثة شاب ملقاة بمنطقة مهجورة في المنوفية

عثر أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية، على جثة شاب بمنطقة مهجورة وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

جرعة مخدرات زائدة

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو شحات.ع خ ع، 35 سنة، عامل، مقيم بقرية بوهة شطانوف التابعة لدائرة مركز أشمون، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بتلقيهم بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة مهجورة فى القرية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أشمون العام.

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