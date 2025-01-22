الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

النيابة تعاين موقع طعن 4 أشخاص بسلاح أبيض على يد حارس عقار بالهرم

معاينة الحادث
معاينة الحادث

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع طعن حارس عقار 4 أشخاص بسلاح أبيض بينهم طالبان بمعهد السينما ومديرا إنتاج، بسبب مشادة نشبت بينه وبين الأطفال الذين كانوا يلعبون بالكرة أمام العقار بدائرة قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحقيقات الأولية نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليهم، بسبب تعدي المتهم علي بعض الصبية كانوا يلعبون امام العقار وتطور الأمر إلى مشاجرة، فاستل المتهم سلاح أبيض وأحدث إصابات المجني عليهم.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيطه.

يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين 

 

كان اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة  تلقى بلاغا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمنطقة حدائق الأهرام.

 

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومين بسيارة الإسعاف التي نقلت المصابين، وبجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليهم وحارس عقار بسبب تعدي المتهم على بعض الصبية كانوا يلعبون أمام العقار، تطورت لمشاجرة وإحداث إصابات المجني عليهم.

 

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

ويواصل رجال المباحث تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة الهرم مدير أمن الجيزة نشوب مشاجرة الهرم
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