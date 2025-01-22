رئيس الإنجيلية: الدولة المصرية نموذج ملتزم بقيم الإنسانية والتضامن

ساهمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بشاحنتين محملتين بـ 52 طنًا من المساعدات الغذائية، ضمن القافلة الإغاثية التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم أهالي قطاع غزة الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة، وذلك في إطار دورها الوطني والإنساني.

مسؤولية مصر في العمل الإنساني

وفي تصريح له، قال الدكتور القس أندريه زكي: "نقدّر عظيم التقدير الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. إنها رسالة سامية تعكس مسؤولية مصر في العمل الإنساني ووقوفها الدائم بجانب أشقائها في أوقات الأزمات والمحن."

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي "أن الهيئة القبطية الإنجيلية، بالتعاون مع فريق من المتطوعين المخلصين، عملت على مدار الأيام الماضية لتجهيز الشاحنات التي تضم موادًا غذائية أساسية أُعدت بعناية فائقة لتلبية احتياجات المتضررين، مع ضمان وصولها بسرعة وكفاءة عبر معبر رفح، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية".

وأشار قائلًا: "العمل الإنساني بالنسبة لنا ليس مجرد واجب، بل هو رسالة حب وأمل تحمل النور لمن قست عليهم الظروف، وتعيد لهم الإحساس بالكرامة والأمان."

وأضاف الأستاذ رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري في الهيئة القبطية الإنجيلية، "أن القافلة تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، كما توجه الأستاذ رفيق ناجي بالشكر الجزيل لجميع المتطوعين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تعبئة المساعدات، مؤكدًا "أن جهودهم كانت عاملًا رئيسيًّا في تسريع عملية تجهيز الشحنات وإعدادها لإرسالها إلى غزة".

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