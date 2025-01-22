الأربعاء 22 يناير 2025
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سياسة

القديس الذي ترك المجد الأرضي، نياحة الراهب ثاؤفيلس

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى رحيل القديس ثاؤفيلس الراهب.

قصة القديس ثاؤقيلس الراهب

في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا القديس ثاؤفيلس الراهب، الذي جسّد حياة الزهد والفضيلة في قصة إيمانية ملهمة. كان ابنًا وحيدًا لأحد أمراء جزر روما، لكنه لم ينشغل بالمجد الدنيوي أو البريق الملكي، وبدلًا من ذلك توجه إلى مصر باحثًا عن حياة الرهبنة

وصل إلى دير الزجاج القريب من الإسكندرية، حيث استقبله القديس بقطر رئيس الدير، واختبره قبل أن يمنحه الإسكيم الرهباني. عاش القديس في نسك عميق لمدة عشر سنوات، حتى جاء جنود من قِبَل والده وأجبروه على العودة إلى القصر.

أهمية خلاص النفس 

داخل القصر، وعظ ثاؤفيلس والده عن فناء العالم وأهمية خلاص النفس، مما أحدث تغييرًا جذريًا في قلب أبيه. تخلى الأب عن عرشه لصالح ابنه الآخر، وانضم هو وابنه ثاؤفيلس إلى دير الزجاج حيث كرّسا حياتهما للنسك والعبادة. حتى والدة القديس اختارت الرهبنة وانضمت لدير للراهبات. 

وعاش القديس ثاؤفيلس حياة مليئة بالجهاد الروحي، حتى أكمل سعيه وتنيح بسلام، تاركًا لنا إرثًا روحيًا خالدًا يلهم الأجيال بالسعي نحو الأبدية بدلًا من التمسك بزيف العالم. 

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