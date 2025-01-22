وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى إزاء العديد القضايا الإقليمية

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حوارًا تلفزيونيًا صباح الأربعاء 22 يناير 2025 مع إذاعة صربيا RTS.

أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

جاء ذلك في مستهل زيارته إلى العاصمة الصربية بلجراد.

وتناول عبد العاطى مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرض محددات الموقف المصري إزاء العديد من القضايا الإقليمية.

زيارة ثنائية

جدير بالذكر أن د. بدر عبد العاطي توجه إلى جمهورية صربيا في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يجري مقابلات مع عدد من كبار المسئولين الصرب.

ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا

تستهدف الزيارة بحث مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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