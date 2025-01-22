كان عايز يطعني بسلاح أبيض، سيدة تكشف تفاصيل محاولة الاعتداء عليها من سائق بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال سيدة تتهم سيارة "ميكروباص" بالتعدي عليها وحيازته سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وقالت السيدة إنه أثناء ركوبها السيارة قيادة المتهم تعدى عليها بألفاظ نابية لرفضها دفع أجرة أزيد من كل مرة تستقل فيها سيارة الأجرة.

وأضافت السيدة أن المتهم أشهر في وجهها سلاحا أبيض محاولا طعنها لولا تدخل الركاب الذين فصلوا بينهما.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات تعدى سائق ميكروباص على سيدة بمدينة نصر

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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